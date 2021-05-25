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Госстат обнародовал печальные данные о продолжительность жизни украинцев

25 мая 2021, 21:31

В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.

смертность, вымирание, могилы, кладбище
Названа продолжительность жизни украинцев / nashreporter.com

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 года. Для мужчин она составляет 66,92 года, для женщин - 76,98, сообщает во вторник, 25 мая, Госстат на своем официальном сайте.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. Так, например, в 1990 году она составляла 70,42 года (65,60 - для мужчин и 74,82- для женщин).

Отмечается также, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.

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