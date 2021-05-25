Госстат обнародовал печальные данные о продолжительность жизни украинцев

В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 года. Для мужчин она составляет 66,92 года, для женщин - 76,98, сообщает во вторник, 25 мая, Госстат на своем официальном сайте.
По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. Так, например, в 1990 году она составляла 70,42 года (65,60 - для мужчин и 74,82- для женщин).
Отмечается также, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн человек. В 1990 году в Украине постоянно проживало 51 млн 556,5 тыс. граждан, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс.
Пандемия в мире: о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что недавно зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Автор: Екатерина Трохимчук