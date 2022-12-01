Группа истребителей МиГ-31 улетела обратно в РФ: можно выдохнуть?

МиГ-31

Итак, российская группа истребителей МиГ-31 носителей гиперзвуковых ракет Х-47М "Кинжал", которые всё это время морально терроризировали украинцев своими взлётами, покинули Беларусь и вернулись в россию на аэродром Саваслейка, Нижегородской области.

Можно выдохнуть?

Нет.

Дело в том, что они как покинули РБ, так через несколько часов могут и вернуться. Кроме того, сама по себе угроза ракетного удара посредством Х-47М "Кинжал" при нахождении МиГ-31 в воздухе никуда не пропадает и тревоги по всей Украине при их взлётах будут.

Единственный плюс от этой передислокации в том, что теперь наши ПВО хотя бы будут понимать, что со стороны Беларуси пуск Х-47М "Кинжал" менее вероятен, чем с восточного направления, что позволяет эффективнее перераспределять ресурсы противодействия.

Но, интересен другой вопрос. Если это окончательный вывод и они не вернуться, то с чем он был связан? Подготовкой удара исключительно с одного направления, или необходимостью проведения ремонта изношенных истребителей?

Наблюдаем!

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