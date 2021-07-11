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"Хайп" из-за сближения Киева и Пекина: эксперт объяснил роль РФ и предостерег от "евроидиотизма"

11 июля 2021, 02:16
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Украине необходимо диверсифицировать поступление денег, а также экономическое взаимодействие, уверен Виталий Кулик.

Китай
Эксперт оценил сближение КНР и Украины/ УНИАН

Китай является способом диверсификации поступлений денег – экономической помощи, кредитов и инфраструктурных проектов, которые можно реализовать в Украине, укрепляя транзитный потенциал, заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как пишет он в материале на Главреде, Китай все–таки выдвигает власти определенные политические условия - в частности, это вопрос отказа Украины от участия в международных кампаниях по защите прав человека.

Эксперт напомнил, что в обмен на поставки китайских вакцин Украина должна была отозвать свою подпись под резолюцией ООН в защиту уйгуров в Китае.

"Если идти на более углубленное сотрудничество с Китаем, это может означать, что мы выпадаем из общемировых кампаний, которые поддерживаются Западом – в первую очередь, США и Великобританией. Поэтому здесь придется выбирать что нам важнее - деньги или недовольство со стороны Вашингтона, связанное с отказом Украины участвовать в важных для Запада кампаниях по давлению на Китай. Тем более, что Вашингтон сейчас обеспокоен усилением Китая и пытается создать более широкую коалицию для противодействия", - подчеркнул он.

Политолог уверен в том, что диверсифицировать поступление денег Украине необходимо, как и диверсифицировать экономическое взаимодействие.

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По его мнению, Украине необходимо выдерживать балансы: "Иногда говорить "нет" нашим американским друзьям в части Мотор Сичи или сотрудничества с Ираном. Но наши чиновники, к сожалению, этого, во-первых, не умеют, а во-вторых, не умеют балансировать – у нас есть тот самый евроидиотизм и в угоду ему сворачиваются все другие направления сотрудничества".

Эксперт не исключил, что Россия попытается воспользоваться хайпом вокруг углубления сотрудничества Украины с Китаем: "Но не более того. Потому что Китай разделяет политический интерес, где есть российское присутствие, с экономическими или собственными национальными. Китай, конечно, не будет проводить политики, которая может навредить его стратегическому сотрудничеству с Россией, но если это касается зарабатывания денег, то они на это пойдут, несмотря ни на какие предостережения".

Ранее издание АР сообщило о том, что Китай угрожал Украине, чтобы та отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник. Китай призвали позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

Позднее Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств. Как пишут журналисты со ссылкой на дипломатов двух западных стран, это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает.

Виталий Кулик новости Украины новости Китая
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