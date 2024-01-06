Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды": что известно

Оккупанты нанесли по Украине очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

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Все вражеские дроны в ночь на 6 января были уничтожены / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС

В ночь на субботу, 6 января, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил в Facebook, что в области были слышны звуки взрывов.

По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет. Детали пообещали рассказать позже.

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Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники двигались с южного направления через центральные регионы в направлении Хмельницкой области.

Атака дронов

В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.

В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.

Российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" вечером 31 декабря. Во многих областях прогремели взрывы.

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