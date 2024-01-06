Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды": что известно

В ночь на субботу, 6 января, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил в Facebook, что в области были слышны звуки взрывов.
По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет. Детали пообещали рассказать позже.
Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники двигались с южного направления через центральные регионы в направлении Хмельницкой области.
Атака дронов
В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 35 российских дронов.
В ночь на 1 января российские войска запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед" с южного направления. Под ударом вражеских беспилотников оказались Одесса, Львов и Днепр.
Российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" вечером 31 декабря. Во многих областях прогремели взрывы.
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