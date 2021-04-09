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Хомчак сказал, оказалась ли Украина в западне из-за стягивания войск РФ

9 апреля 2021, 08:02
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Украинские силы готовы к немедленной реакции на возможные провокации противника, заверил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак утверждает, что Украина не оказалась в безвыходной ситуации из-за того, что РФ стягивает войска к ее границе
Украина не оказалась в безвыходной ситуации из-за того, что РФ стягивает войска к ее границе, утверждает Руслан Хомчак / УНИАН

Из-за того, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины, наша страна не оказалась в безвыходной ситуации.

Украинская сторона контролирует ситуацию, рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, украинские военнослужащие готовы к реакции на обострение ситуации на границе с РФ и на захваченной боевиками части Донбасса.

"…за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России... Но сегодня то количество характеризуется тем, чтобы сказать, что уже сжимается кольцо, и какая-то ситуация безвыходная, – нет, это не так", – заявил Хомчак.

Главнокомандующий армии добавил, что украинская сторона спланировала, как будет немедленно реагировать на все возможные провокации врага.

Напомним, в конце марта Руслан Хомчак говорил, что РФ стягивает войска к украинской границе якобы в рамках подготовки к стратегическим учениям Запад 2021.

В то же время на подконтрольной боевикам территории обострилась ситуация – противник обстрелял позиции украинских военнослужащих, погибли четверо защитников нашей страны.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия начала "играть мышцами" в том числе, чтобы во время переговоров по Донбассу была атмосфера давления.

Западные страны резко отреагировали на маневры российских войск, в частности канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира Путина прекратить стягивание войск к украинским рубежам.

Агрессия России на Донбассе

  • В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • После начала агрессия Киев потерял контроль над частью восточной границы с Россией.
  • В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

российские войска Руслан Хомчак
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