Меркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Россия должна прекратить наращивать войска у границ с восточными областями Украины - Меркель / УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала от российского главы государства прекратить стягивать войска к границам Украины на востоке страны. Такие действия должны поспособствовать стабилизации ситуации на Донбассе.

"Предметом разговора также было усиленное российское военное присутствие в районе востока Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении правительства ФРГ, опубликованного по итогам телефонных переговоров лидеров двух государств, которые состоялись в четверг, 8 апреля.

Война России и Украины на Донбассе