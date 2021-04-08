Меркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Германия требует от России не запускать эскалацию конфликта с Украиной.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала от российского главы государства прекратить стягивать войска к границам Украины на востоке страны. Такие действия должны поспособствовать стабилизации ситуации на Донбассе.
"Предметом разговора также было усиленное российское военное присутствие в районе востока Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - отмечается в сообщении правительства ФРГ, опубликованного по итогам телефонных переговоров лидеров двух государств, которые состоялись в четверг, 8 апреля.
Война России и Украины на Донбассе
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 апреля провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе дискуссии глава РФ Путин обвинил Украину в "провокациях" на Донбассе и "обострении" ситуации на линии разграничения. Стороны договорились о продолжении переговоров в нормандском формате в рамках советников.
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак пригрозил Киеву "встать на защиту жителей Донбасса" в том случае, если эскалация конфликта достигнет предела. При этом он сказал, что такая ситуация может стать "началом конца Украины". На данный момент Россия якобы не намерена вмешиваться, так как незаконные вооруженные формирования в регионе способны удерживать оборону.
- Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Россия не пойдет на полномасштабный военный конфликт с Украиной, несмотря на стягивание войск к украинским границам. При этом россияне могут пойти на провокации на Донбассе.
Автор: Андрей Ганжа