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Хотели сковать войска РФ, но нанесли мощный удар: Сырский рассказал об операции ВСУ на Харьковщине

24 октября 2022, 21:47

В мае, когда войскам Украины удалось освободить от 10 до 30 километров вокруг Харькова, появились мысли о масштабном контрнаступлении, сказал Александр Сырский.

Александр Сырский
Выяснилось, что позиции войск РФ в Харьковской области намного слабее - Сырский / Сухопутные войска Украины

Вооруженные силы Украины во время планирования военной операции в Харьковской области изначально намеревались сковать войска России на данном направлении. Однако выяснилось, что позиции оккупантов намного слабее, а украинские защитники могут нанести эффективный удар. Впервые мысли о таком маневре появились еще в мае, когда армии удалось достичь очистить ряд населенных пунктов от захватчиков. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В интервью ABC News генерал-полковник, который командовал контрнаступлением армии Украины на Харьковщине, рассказал о том, что изначально планировалось наступление, целью которого было сковывание российских войск.

Однако, по словам Сырского, он понял, что российские силы в Харьковской области намного слабее, чем ожидалось, и ВСУ могут нанести на данном направлении эффективный удар.

"Когда мы ее (контрнаступательную операцию) планировали, мне стало очевидно, что наступление на Харьковском направлении принесет нам наибольшую пользу и окажет самое негативное воздействие на противника", - отметил Сырский.

Также Александр Сырский подчеркнул, что впервые у него подобные мысли появились еще в мае – тогда, когда силы обороны Украины смогли освободить от оккупационных войск РФ от 10 до 30 километров территории вокруг областного центра – Харькова. Однако полноценное масштабное контрнаступление удалось организовать только летом.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины 6 сентября начала военную операцию по освобождению Харьковской области от оккупации России. Удалось выбить российских оккупантов из большинства населенных пунктов региона.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Харьковщина практически освобождена от войск РФ. По словам главы государства, оккупанты оставили в регионе опустошенные села. В некоторых населенных пунктах нет уцелевших домов.

27 сентября ВСУ деоккупировали стратегический поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. Там одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок в регионе. Россияне захватили населенный пункт еще в начале войны и тщательно охраняли развязку с целью стабильного обеспечения своих войск.

Другие новости:

Харьковская область войска России Александр Сырский война России и Украины
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