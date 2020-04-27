Искали двое суток: под Харьковом нашли тело 6-летней Миланы

Поисковая группа искала девочку двое суток / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харьковской области в селе Сосновка правоохранители обнаружили тело 6-летней девочки Миланы, которую поисковая группа искала более двух суток.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, Милана пропала 26 апреля, в этот день она вместе с двоюродным братом-сверстником пошла гулять на улицу, однако домой мальчик вернулся один.

Свыше 500 человек принимали участие в поисках. Сотрудникам полиции, ГСЧС, военнослужащим помогали волонтеры, курсанты, представители местной власти, общественность.

"Всю ночь шел ливень, собаки след не берут. На месте были и правоохранители, и МЧС – прочесали лес, светили тепловизорами – девочки нигде нет. Водолазы проверили дно водоема в селе Сосновка – там тоже пусто. Это хорошая новость, тем не менее, Милана пока не найдена", - говорили на определенном этапе поисков волонтеры.

Позже поисковая группа нашла тело девочки в восьми километрах от села.

"Милена, поругавшись с братом, пошла по дороге, повернула налево, видимо, решив сделать большой круг и вернуться домой с другой стороны. Потом дорога ушла в поле, и она решила вернуться по ней домой. Вероятно, была плохая погода и в месте, где ее нашли, не было обнаружено чужих следов. Было видно, что она шла по кромке поля одна", – сообщают правоохранители.

Напомним, в одной из клиник Киева наладили схему по торговле младенцами от суррогатных матерей за границу.

Ранее в Киеве сотрудники полиции разоблачили врачей одной из частных клиник (в районе Воскресенка), торговавших человеческим органами и отправлявших их за границу.