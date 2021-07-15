"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег

Девушка хотела себя сжечь из-за нераздленной любви / НПУ

Жуткая трагедия случилась в четверг, 15 июля, в селе Ставки Фастовского района. Там 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области, девушку чудом спас товарищ, вылив на нее ведро воды.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и совершила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя потушил пламя и девушка получила незначительные ожоги", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на такой шаг девушка пошла из-за "неразделенной любви".

несмотря на то, что все закончилось благополучно, полиция собирается составить протокол на родителей подростка и привлечь их к административной ответственности за "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Более того, на парня, который спас свою подругу, копы уже составили протокол административного правонарушения за то, что он довел свою несовершеннолетнюю знакомую до состояния опьянения.

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Напомним, в Коростенском районе Житомирской области случилась 13 июля. Там нашли тело 14-летнего подростка, который пропал накануне. Труп парня нашли под завалами кирпича в заброшенном здании. Полиция сразу заподозрила, что это убийство, так как тело было покрыто ножевыми ранениями.

Буквально на следующий день в убийстве призналась 15-летняя девушка, которая оказалась одноклассницей парня.

Тем временем, местные жители предполагают, что девушка пошла на такой шаг из-за неразделенной любви. Ведь девушка симпатизировала однокласснику, но тот не отвечал взаимностью.