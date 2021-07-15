УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег

15 июля 2021, 22:53
Прослушать новость
Остановить

До поджега несовершеннолетняя выпивала со старшим товарищем.

Девушка хотела себя сжечь из-за нераздленной любви / НПУ

Жуткая трагедия случилась в четверг, 15 июля, в селе Ставки Фастовского района. Там 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области, девушку чудом спас товарищ, вылив на нее ведро воды.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка с 24-летним парнем употребляли алкоголь, после чего несовершеннолетняя и совершила необдуманный поступок. К счастью, товарищ вовремя потушил пламя и девушка получила незначительные ожоги", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на такой шаг девушка пошла из-за "неразделенной любви".
несмотря на то, что все закончилось благополучно, полиция собирается составить протокол на родителей подростка и привлечь их к административной ответственности за "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Более того, на парня, который спас свою подругу, копы уже составили протокол административного правонарушения за то, что он довел свою несовершеннолетнюю знакомую до состояния опьянения.

Реклама

Напомним, в Коростенском районе Житомирской области случилась 13 июля. Там нашли тело 14-летнего подростка, который пропал накануне. Труп парня нашли под завалами кирпича в заброшенном здании. Полиция сразу заподозрила, что это убийство, так как тело было покрыто ножевыми ранениями.

Буквально на следующий день в убийстве призналась 15-летняя девушка, которая оказалась одноклассницей парня.

Тем временем, местные жители предполагают, что девушка пошла на такой шаг из-за неразделенной любви. Ведь девушка симпатизировала однокласснику, но тот не отвечал взаимностью.

новости Киева бензин новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021 Гороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчикГороскоп на 16 июля 2021 всех знаков Зодиака: кому грозят крупные неприятности, а кто – счастливчик Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потокуУдар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответМожно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ

Последние новости

23:54

Канцлер Германии прибыла в Белый дом: переговоры Меркель-Байден стартовали

23:14

Взрыв в Каменец-Подольском: из-за пьяного мужчины пострадали 6 людей, среди которых 4-летний ребенок

22:53

"Из-за неразделенной любви: на Киевщине девушка-подросток облила себя бензином и устроила самподжег

22:49

В Минздраве рассказали, как будут открывать пункты вакцинации от COVID-19 в аптеках Видео

22:35

И бульдозер не помешал: в Виннице пара занялась любовью среди белого дня на стройке Видео

Реклама
22:34

Названы два самых действенных способа защитить мозг от Альцгеймера Видео

22:00

Парламент запретил продажу медикаментов детям Видео

21:58

Шойгу заставил русских военных изучать статью Путина об Украине - СМИ Видео

21:22

Горная вода, камни и болото забаррикадировали дорогу: на Львовщине свирепствовала непогода Видео

20:53

Коронавирус Дельта в Украине: Минздрав назвал число подтвержденных случаев Видео

20:40

На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: часть дороги обрушилась

20:24

"Никаких решений без Украины": Зеленский сделал предупреждение Байдену и Меркель

20:17

Документы в бумажном виде больше не понадобятся: парламент поддержал закон о "рaperless"

19:47

День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.

19:42

"Не отвечал взаимностью": появились новые подробности убийства подростка на Житомирщине Видео

19:39

Пандемия похожа на войну: как антивакцинаторов могут заставить привиться от COVID-19 мнение

19:34

На Полтавщине агрессивный пес искусал лицо шестилетнему мальчику Видео

19:33

Евросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины Видео

19:29

Стало известно, чем занялась Вика из Неангелов после распада группы

19:17

День бухгалтера 2021: душевные поздравления и открытки

Реклама
18:44

Допуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцев Видео

18:21

Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день и как уберечь себя от беды Видео

18:03

Тело пенсионера пролежало в квартире 7 месяцев: киевский адвокат пытался заполучить жилье дедушки

17:50

Самое вкусное варенье из крыжовника на зиму: простые рецепты Видео

17:45

Макс Чмерковский стал новым судьей шоу Танці з зірками 2021

17:38

Лидер сборной Украины после феерии на Евро-2020 готовится сменить клуб в Европе Видео

17:33

В Москве от коронавируса умер Петр Мамонов - легендарный музыкант и актер Видео

17:28

Карьера Меган Маркл резко взлетела к небесам в компании Netflix

17:10

Ремонт в рекордные сроки: правый проезд трассы Киев – Борисполь откроется уже на выходных

17:03

Самая жаркая с 1881 года: ночь на 15 июля в Киеве побила все рекорды Видео

17:02

В ЕС заявили об открытии границ для туристов из Украины и признании украинских COVID-паспортов Видео

16:57

Исследование VoxUkraine опровергло фейки о реформе градостроительства

16:45

В Метинвесте рассказали о планах перехода на экологически безопасное производство

16:45

Ученые раскрыли механизм старения. Но его можно "притормозить" Видео

16:29

Гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

16:25

Анна Тринчер впервые назвала причину скандала с голыми фото Jerry Heil

16:21

Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю

16:15

Украинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться Видео

16:12

Под Днепром нашли зарезанным мужчину, который по ТВ рассказал об издевательствах над своим ребенком

15:57

Удар США и Европы по России с Китаем: в ЕС призвали не признавать осенние выборы в Госдуму Видео

Реклама
15:44

Как украинцы называли детей в 2021 году: самые популярные и необычные имена Видео

15:20

Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros Видео

15:18

В НБУ спрогнозиовали, когда Украина сможет получить транш МВФ до конца года Видео

15:16

Гороскоп на неделю для всех: когда будет тяжелее всего и в какой день противопоказан алкоголь Видео

15:15

Больше, чем регулярные осмотры: что нужно для здорового зрения Видео

15:07

День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

15:00

Обязательная прививка от COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали главную цель Видео

14:34

Какая польза для организма от крыжовника: пять впечатляющих преимуществ Видео

14:30

Украину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасности Видео

14:26

Мучительная жара и никакого кондиционера: в Киеве водитель троллейбуса умер прямо за рулем Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять