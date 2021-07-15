"Не отвечал взаимностью": появились новые подробности убийства подростка на Житомирщине

Парень был изрезан ножем / Нацполиция по Житомиру

Жуткая трагедия В Коростенском районе Житомирской области случилась 13 июля. Там нашли тело 14-летнего подростка, который пропал накануне. Труп парня нашли под завалами кирпича в заброшенном здании. Полиция сразу заподозрила, что это убийство, так как тело было покрыто ножевыми ранениями.

Буквально на следующий день в убийстве призналась 15-летняя девушка, которая оказалась одноклассницей парня.

Тем временем, местные жители предполагают, что девушка пошла на такой шаг из-за неразделенной любви. Ведь девушка симпатизировала однокласснику, но тот не отвечал взаимностью.

Как сообщает OBOZREVATEL, подозреваемая в убийстве и убитый Даниил учились в Грозинской гимназии.

"Она была по уши влюблена в мальчика, но он, как говорится, отрекся от ее сердца и руки. Судя по всему, она не выдержала такой ситуации и решила его убить. От одной мысли страшно, что из-за такого", - рассказывают соседи.

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Девушка из многодетной семьи - у нее четверо братьев и сестер. Она жила в соседнем селе Шатрище.

"Глава семьи был пожарным, получил травму спины и ушел на пенсию. Семья по общепринятым меркам благонадежна, однако не без проблем", - говорят односельчане.

Также известно, что 5 лет назад мама девушки пыталась развестись с мужем, но передумала. А в мае этого года она обращалась в полицию с заявлением о насилии в семье. Мужчина аргументировал избиение ревностью.

"Насколько такие обстоятельства сказалась на их дочери, сказать сложно. Однако дети очень болезненно воспринимают семейные скандалы и иногда "выбирают" такую модель поведения", - отметили в полиции.

Тем временем, Даниила уже похоронили. О нем очень хорошо отзываются.

"Даня - мальчик очень хороший. Мама - добрая и отзывчивая женщина, она работает продавщицей в магазине, в Коростене. Растила сына и дочь такими же чуткими", - говорят местные.

На данный момент выясняется были у девушки сообщники.

Если ее вина будет доказана, то школьнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские обнаружили тело Даниила в заброшенном здании - ребенок лежал под завалами кирпича. Как установили копы, парню связали руки скотчем, нанесли несколько ранений (предварительно - канцелярским ножом) в грудь и шею, что и стало причиной смерти.