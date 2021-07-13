На Житомирщине в заброшенном здании нашли тело подростка: полиция предполагает, что его убили

Тело было под кирпичами / НПУ

Очередная трагедия на Житомирщине. В Коростенском районе в заброшенном здании обнаружили тело 14-летнего подростка. По предварительной версии полиции, смерть наступила в результате умышленного убийства.

Как сообщают в пресс-службе полиции региона, о пропаже сына утром, 13 июля, заявила жительница села Сингаи.

"Женщина сказала, что минувшим вечером из дома ушел и до сих пор не вернулся ее 14-летний сын", - говорится в сообщении.

Копы начали поиски парня и нашли его тело неподалеку от дома в заброшенном здании под завалами кирпича.

"На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - добавили полицейские.

Реклама

Читайте такжеНа Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военногоНапомним, в понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла жуткая трагедия. На скорую поступил девятилетний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины. Оказалось у мальчика задеты три органа.

Несмотря на то, что родители жертвы утверждали, что это был несчастный случай, который произошел у реки, правоохранители обыскали жилище и выяснили, что мальчика ранили прямо дома.

Копы заподозрили в происшествии военного из Киева, друга семьи, который приехал накануне. На месте ЧП были обнаружены пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Подозрения полиции оправдались. В машине военного провели обыск и нашли целый арсенал оружия.

Оказалось, он просто показывал раненому мальчику и его брату-близнецу оружие.

В итоге, мальчика сегодня отправили санавиацией в столичный Охматдет. Он в тяжелом состоянии в реанимаци.