По Житомиру пронесся сильный ливень с градом: есть жертва непогоды

В результате непогоды пострадал мужчина / Facebook

В понедельник, 12 июля, в Житомире прошел сильный ливень. Кроме этого, на город обрушились ураганный ветер и град. Непогода бушевала более часа, однако она была настолько сильной, что затопила улицы и повалила деревья.

Как сообщает Житомир.info, из-за проблем с ливневой канализацией на перекрестке улиц Покровской и Грушевского, дорога была полностью подтопленой.

В разных частях города ветер сломал и вырвал деревья с корнем. В результате, они упали прямо на припаркованные автомобили.

Более того, в городском совете сообщили о жертве непогоды. На человека упало дерево.

"Уже известно, что один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево, он в больнице с многочисленными ушибами. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работают в первую очередь", - говорится в сообщении властей.

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Также в городе было заблокировано движение электротранспорта, но его удалось восстановить к 22:00, кроме улицы Параджанова, где шквальный ветер сломал опору линии электропередач.

Напомним, в минувшие выходные непогода накрыла Карпаты. После сильного ливня и подтопления полиция ищет 65-летнего жителя села Ясиня – мужчина мог стать жертвой стихии.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки.