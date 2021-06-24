Как в кино: известны новые подробности об убийце и поджигателе из Белогородки

Подозреваемый попал на кадры ТСН после совершенного преступления / скриншот

На днях в Белогородке Киевской области горела пятиэтажка, однако пожар был необычным. Дом подожгли, чтобы скрыть другое преступление – убийство. У жертвы нападающий вырезал сердце и нанес несколько ножевых ранений. А пока его искали, мужчина все время был рядом и наблюдал.

Подозреваемый попал на кадры ТСН после совершенного преступления. Он был в толпе и общался с пострадавшими.

Фото задержанного в синей футболке сначала обнародовали правоохранители. А днем ранее мужчина уже попадал в объектив камеры. Его заметили на месте пожара – он приходил на место преступления несколько дней подряд и общался с пострадавшими.

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Старший следователь по особо тяжелых делах Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко объяснил, что преступники действительно возвращаются на место преступления. Вероятно они хотят получить моральное удовлетворение от содеянного.

"Особенно, если это связано с половыми преступлениями. То ли для того, чтобы подкрепиться какой-то энергией, или получить какие-то воспоминания, чтобы возникли у них те же ощущения", - сказал Сушко.

В свою очередь, психолог-криминалист Юрий Ирхин считает, что одна из главных причин, почему подозреваемый в убийстве и поджоге вернулся на место преступления – это попытка отвести подозрение.

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