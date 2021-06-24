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Как в кино: известны новые подробности об убийце и поджигателе из Белогородки

24 июня 2021, 10:07
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Преступник всегда возвращается на место преступления. Оказалось, что это не просто байка из голливудских фильмов.

Подозреваемый попал на кадры ТСН после совершенного преступления / скриншот

На днях в Белогородке Киевской области горела пятиэтажка, однако пожар был необычным. Дом подожгли, чтобы скрыть другое преступление – убийство. У жертвы нападающий вырезал сердце и нанес несколько ножевых ранений. А пока его искали, мужчина все время был рядом и наблюдал.

Подозреваемый попал на кадры ТСН после совершенного преступления. Он был в толпе и общался с пострадавшими.

Фото задержанного в синей футболке сначала обнародовали правоохранители. А днем ранее мужчина уже попадал в объектив камеры. Его заметили на месте пожара – он приходил на место преступления несколько дней подряд и общался с пострадавшими.

Скриншот

Старший следователь по особо тяжелых делах Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко объяснил, что преступники действительно возвращаются на место преступления. Вероятно они хотят получить моральное удовлетворение от содеянного.

"Особенно, если это связано с половыми преступлениями. То ли для того, чтобы подкрепиться какой-то энергией, или получить какие-то воспоминания, чтобы возникли у них те же ощущения", - сказал Сушко.

В свою очередь, психолог-криминалист Юрий Ирхин считает, что одна из главных причин, почему подозреваемый в убийстве и поджоге вернулся на место преступления – это попытка отвести подозрение.

Убийство и пожар в Белогородке – о чем ранее писал Главред:

  • 21 июня горела пятиэтажка в Белогородке Киевской области. В доме прогремел взрыв. Огонь охватил несколько верхних этажей. Восемь человек пострадали, другие — остались без крыши над головой.
  • На пожарище нашли труп мужчины. У погибшего было перерезано горло. Кроме того, ему нанесли три удара в грудь ножом и вырезали сердце.
  • Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк дальнего плавания 1978 года рождения.
  • По информации правоохранителей, свою жертву задержанный хорошо знал – он сдавал погибшему в аренду гараж. Конфликт произошел в нетрезвом состоянии. Уже после допроса задержанный во всем признался.
  • За убийство и поджог мужчине грозит пожизненное заключение.
Киевская область Белогородка новости Украины убийство
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