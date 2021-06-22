Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине

Пожар в Белогородке Киевской области / ДСНС

Погибшему мужчине, которого в понедельник нашли на месте пожара в пятиэтажке в Белогородке Киевской области, нанесли несколько ножевых ранений.

После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие, после чего труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли, говорится в сообщении канала Украина 24.

Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, сейчас он в СИЗО. Это мужчина 1978 года, мотивы зверского убийства пока неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.

В доме работает специальная комиссия, они осматривают место инцидента, чтобы оценить масштабы ущерба.

Как уточнил ТСН начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, у жертвы также было перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце.

В убийстве подозревают моряка дальнего плавания. Сейчас он задержан и участвует в следственных действиях, которые проводят правоохранители, добавляет РБК-Украина.

Напомним, 21 июня в селе Белогородка под Киевом в результате взрыва в 5-этажном доме пострадали 8 человек.

Взрыв с последующим горением произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже. Пожар распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна. Также в результате пожара пострадали восемь квартир на пятом этаже и по две квартиры на четвертом и третьем этажах.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

Два человека были госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения; 6 человек после осмотра врачами отказались от госпитализации.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Бучанской райгосадминистрации на внеочередном заседании квалифицировала пожар как чрезвычайную ситуацию местного уровня.