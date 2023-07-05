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Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – Маломуж

Андрей Ганчук
5 июля 2023, 19:08 обновлено 5 июля, 19:23
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Руководитель Чечни Рамзан Кадыров собрал столько оружия, что его боевики смогут годами воевать в горах, считает бывший руководитель СВР Николай Маломуж.
Маломуж, Кадыров
Кадыров подготовил все условия, чтобы воевать за независимость Чечни - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот соцсети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров создал мощные условия, которые помогут его 60-тысячной группировке годами воевать за свою независимость. Кадыров строит свои планы на будущее как руководитель суверенной республики. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Кадыров создал все условия, чтобы успешно воевать. С такими возможностями его боевики годами могут воевать в горах Чечни.

"Он для этого подготовил все условия. Он создал мощную финансовую базу, потому что он из Москвы вытащил все, что можно, подготовил некоторые производства, ископаемые и, самое главное, создал войска, большую часть, до 60 тысяч боевиков-чеченцев, которые могут воевать в горах. А это сложно, потому что их там надо будет выбивать. Еще один важный фактор — Кадыров собрал огромное количество вооружения, техники и боеприпасов, что позволяет ему воевать в горах годами", - считает Маломуж.

Также генерал добавил, что Кадыров надеется на ослабление федерального центра, в результате чего заявит о независимости Чечни. В планах Кадырова – быть лидером суверенной Чеченской республики.

"На это он и рассчитывает — что с ним будут считаться, ослабленному правительству будет не до Чечни, и на этой основе он заявит о независимости. Хотя мы знаем, что во время поражения РФ чеченцы, воюющие в составе Вооруженных сил Украины, реально будут претендовать на освобождение Ичкерии — уже есть переходное правительство в экзиле, которое готово возглавить Чечню, и народ может их очень активно поддержать. Пока что Кадыров строит свои планы как будущий лидер независимой Чечни", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал, как Кадыров собрался воевать за независимость Чечни:

Ранее Николай Маломуж допустил сценарий, согласно которому Кадыров уже готовит формат независимой Чечни. По мнению генерала, о своих планах глава Чеченской республики может объявить в случае значительного ослабления Москвы.

Кроме того, Маломуж полагает, что Кадыров может устроить бунт против режима Путина в том случае, если не столкнется с проблемами со здоровьем. Кадыров будет наблюдать за освобождением ВСУ своих территорий и выжидать свой момент.

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