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Как невакцинированным попасть в другой город с 21 октября: Ляшко назвал единственное условие

16 октября 2021, 16:41
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В Минздраве назвали важное условие для украинцев без прививки от коронавируса.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ужесточение карантинных ограничений в Украине с 21 октября.

В эфире ТСН он напомнил, что в Украине в связи с ужесточением карантина, введенного из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, с 21 октября невакцинированные от коронавируса украинцы смогут воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19.

"Сдать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", — сказал он.

Ляшко добавил, что сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине характеризует не так уровень инфицирования, как увеличение числа госпитализированных. А среди тех, кто попадает в больницу, преобладают невакцинированные граждане.

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Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Кабмин одобрил решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и местных государственных администраций.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине будет и дополнительная вакцинация от COVID-19. Речь идет о еще одной прививке спустя 6-8 месяцев после прохождения полного прививочного курса.

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