Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога

В Украине могут быть подтоплены некоторые части побережья Азовского и Черного морей.
За сто лет - период с 1901 до 2010 года - уровень мирового океана повысился на 19 см. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем, что может привести к затоплению значительных регионов, особенно - прибрежных.
Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух во время чата на сайте Главред.
По ее словам, в Украине могут быть подтоплены некоторые части побережья Азовского и Черного морей.
"Так, например, районы Измаила и Вилково в Одесской область мы вообще можем потерять. Однако опасно не только затопления территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют эти процессы", - отметила Балабух.
В то же время, по ее словам, Крымский полуостров не затонет, потому что он довольно "высокий".
"Там есть горная система, однако риск для степной части, особенно ее северных регионов, все же есть", - резюмировала эксперт.
Напомним:
- Ранее географ-метеоролог, климатолог, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух высказала мнение, что в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой только ухудшится. По ее словам, без воды из Днепра Крым не сможет решить свою проблему с дефицитом водных ресурсов.
- Также Вера Балабух спрогнозировала, поглотят ли Украину пески.