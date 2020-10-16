Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога

Крым не затонет / Фотот pixabay.com

За сто лет - период с 1901 до 2010 года - уровень мирового океана повысился на 19 см. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем, что может привести к затоплению значительных регионов, особенно - прибрежных.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух во время чата на сайте Главред.

По ее словам, в Украине могут быть подтоплены некоторые части побережья Азовского и Черного морей.

"Так, например, районы Измаила и Вилково в Одесской область мы вообще можем потерять. Однако опасно не только затопления территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют эти процессы", - отметила Балабух.

В то же время, по ее словам, Крымский полуостров не затонет, потому что он довольно "высокий".

"Там есть горная система, однако риск для степной части, особенно ее северных регионов, все же есть", - резюмировала эксперт.

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