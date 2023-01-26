"Какое море?": Тищенко устроил разборки в чате Слуги народа после изгнания

Тищенко настаивает, что уехал "титанически" работать, а не отдыхать на море, подчеркнув, что находится в Таиланде проездом и без семьи.

Тищенко / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд.

Там он собрался провести встречу в отеле для "улучшения взаимодействия с представителями украинского общества".

Тищенко возмутился, что его из-за скандала исключили из партии Слуга народа.

Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении "Украинской правды"

Свою поездку в Таиланд, якобы на встречу с украинской общиной, Николай Тищенко, подписанный как "Тренер", мотивировал тем, что в этой стране нет посла, а народным депутатам была поставлена задача работать 24/7.

Мол, он воспользовался приглашением представителей украинской общины в Таиланде, когда совершал поезда по азиатскому региону.

Тищенко настаивает, что уехал "титанически" работать, а не отдыхать на море, подчеркнув, что находится в Таиланде проездом и без семьи.

"Какое море??!! Я здесь сам без семьи!!! Проездом на пару дней, это пи…ц знаете…" — заметил по поводу непонятных ему упреков однопартийцев народный депутат.

Тищенко / Украинская правда

Тищенко / Украинская правда

Тищенко / Украинская правда

Тищенко / Украинская правда

Кроме того, по его словам, руководство партии было в курсе его поездки.

Скандал с Тищенко

Скандальный народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко собрался проводить встречу с украинской общиной в Таиланде, когда в стране идет война.

Посольство Украины в Таиланде уже подтвердило данное мероприятие в одном из отелей Бангкока. Встреча должна была пройти 27 января в отеле.

Позже в Слуге народа потребовали исключить Тищенко из партии.

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал Давид Арахамия.

Глава партии Елена Шуляк сообщила, что Тищенко исключили из партии Слуга народа.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", - написала она.

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Накануне президент Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам. Решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

Им официально запрещено выезжать на отдых или с другими негосударственными целями за границу.

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