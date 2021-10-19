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Карательные методы не помогут: экс-министр объяснил, что делать с "антивакцинаторами" в Украине

19 октября 2021, 01:36
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Власть провалила вакцинацию от коронавируса и хочет сделать крайними украинцев. Это неизбежно приведет к возмущениям, считает Павел Розенко.

Вакцинация
Принудительная вакцинация неизбежно приведет к огромному возмущению / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине по факту недоступна. Потому что если брать не областные центры, а села и поселки, то доступ к вакцинам и их нормальному хранению там до сих пор ограничен. Кроме того, для широкомасштабной вакцинации населения до сих пор не созданы необходимые условия, не говоря уже об отсутствии стабильной просветительской кампании и разъяснительной работы по вакцинации. И это - прямая ответственность власти, заявил в комментарии Главреду бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко.

По его словам, нужно склонять украинцев делать прививку от коронавируса "не карательными методами времен Советского Союза", а профессиональными дискуссиями с так называемыми антивакцинаторами.

"Поэтому, в первую очередь, чиновники должны нести ответственность за свои действия, а не перекладывать ее на плечи граждан. Когда такая ответственность будет и когда справедливо будут увольнять чиновников, которые завалили процесс вакцинации, тогда и можно будет что-то требовать от граждан. Потому что сейчас складывается впечатление, что Минздрав хочет избежать ответственности и переложить ее на несознательных людей, которые не хотят вакцинироваться", - считает Розенко.

Кроме того, по его словам, увольнение или отстранение людей от работы без сохранения заработной платы - это неконституционно.

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"Но при этом вакцинация нужна, и ее надо делать, а нас этими принуждениями чиновников тянут в тоталитарное советское прошлое вместо европейских практик", - добавил экс-министр.

Розенко считает, что в нынешних условиях принудительная вакцинация неизбежно приведет к огромному возмущению.

"Ведь мало того, что власть не выполняет обязательств перед учителями по повышению их зарплат (хотя именно это и обещала, когда Зеленский баллотировался в президенты), так еще и пытается сделать их крайними в вопросе вакцинации. А это неправильно, потому что это приведет лишь к тому, что люди окончательно разочаруются в необходимости вакцинации и лишь усилят недоверие к этому процессу", - отметил он.

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Позже стало известно, что Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться против коронавирусной болезни. В новую волну попадут, в частности, почтальоны и соцработники.

До этого вакцинация против коронавирусной болезни в Украине не была обязательной. Но бывали случаи, когда работников обязывали прививаться на местном уровне. Так, в конце августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели.

viber
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