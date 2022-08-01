Кастрация и жестокое убийство пленного ВСУ: в ОГП рассказали о садисте-оккупанте

Уголовное производство по этому делу происходит по части 2 статьи 438.
После получения ряда доказательств будет объявлен в международный розыск вместе с подельниками российский солдат-садист, который на камеру кастрировал украинского военнопленного.
Как рассказал генпрокурор Андрей Костин в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1, для объявления в международный розыск необходимо иметь безоговорочные доказательства относительно лиц, совершивших преступление.
"Сейчас есть информация о нескольких лицах, но по состоянию на данный момент еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет объявлено о подозрении и это лицо будет объявлено в международный розыск", — сообщил Костин.
По его словам, уголовное производство по этому делу происходит по части 2 статьи 438 – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.
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