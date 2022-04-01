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"Каждый день, как последний. Идем на верную гибель": оккупант поделился откровениями с близкими

1 апреля 2022, 22:26

Дух оккупантов сломлен. Они жалуются на свое командование, которое несмотря на многотысячные смерти солдат вынуждает их "идти вперед".

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Оккупанты не хотят воевать и жалуются на огромные потери / Facebook/NGUmainpage

Российские оккупанты откровенно признают, что пришли в Украину умирать. Об этом они рассказывают своим близким в телефонных разговорах, свидетельством чего является очередной радиоперехват беседы солдата российской армии с родными. Разговор опубликован на ютуб-канале Антона Геращенко.

- "Много потерь?", – спрашивает оккупанта женский голос.

- "Нормально. Больше, чем там было".

- "Я поняла. Ты себя как чувствуешь?"

- "Сломленным".

- "Держись, Саша"

- "Я не знаю... Тут каждый день, как последний"

- "Выводы не собираются никакие делать?"

- "Нет, мы только вперед идем и все".

- "Понятно".

- "А людей нету. Потихоньку на верную гибель идем".

Вот такими новостями "радуют" своих близких те, кто пришел на украинскую землю в качестве "освободителя" или "на учения".

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Смотрите видео: Как зверски российские оккупанты грабят украинцев

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