РФ нанесла авиаудар по Одесской области: есть пострадавшие

Ракеты были запущены из Крыма / Фото facebook.com/PvkZahid

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Одесской области. В результате обстрела есть пострадавшие.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Максим Марченко, ракетный огонь был открыт с территории Крыма.

По его словам, удар был тремя ракетами по одному из населенных пунктов в Одесском районе.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и Путина"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса Искандер из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", - сказал Марченко.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Смотрите видео: Как украинцы встречают ВСУ в освобожденном от российских оккупантов селе

Читайте также: