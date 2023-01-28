Киев может затопить: синоптики сделали важное предупреждение

По данным метеорологов, с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговщины будет содержаться значительное затопление поймы.

Киев, прогноз Киев / goodfon.ru

В субботу, 28 января, в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни в Черниговской области будет содержаться значительное затопление поймы.

Якобы это может привести к очередному подтоплению не только в этом регионе, но и в Киеве.

Синоптики Укргидрометцентра ответили, что может ожидать киевлян. Сообщается, что для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления.

"Наши специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, в случае изменения — будут выпущены соответствующие предупреждения. Для справки ситуацию из состояния водных объектов отслеживают гидрологи, а не метеорологи. Перед тем, как писать информацию, ознакомьтесь с материалом и не запугивайте граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гидрологи ситуацию контролируют, а в случае изменения будут выпущены соответствующие предупреждения.

Что известно об "угрозе стихийного подтопления"

По данным метеорологов, с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговщины будет содержаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе области.

Из-за этого объявлен третий уровень опасности – красный.

Кроме того, на притоке Десны г. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

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