Киев третий день подряд стоит в пробках из-за снегопада

Снегопад парализовал движение транспорта в Киеве / Фото Reuters

В столице Украины уже третий день подряд идет снег. В городе введено оперативное положение - общественный транспорт ходит серьезными отклонениями от графика. Доехать куда-либо сложно и на своем авто, так как Киев парализовали пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, утром в среду пробки образовались на всех мостах через Днепр - Южном, Северном, Метро, Патона и Дарницком - и на подъездах к ним. Особенно сильно затруднено движение со стороны левого берега.

Пробки в Киеве - левый берег

На левом берегу большие пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, бульваре Перова, Братиславской улице, улице Оноре де Бальзака.

Пробки в Киеве - правый берег

На правом берегу стоит Набережное шоссе, Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, бульвар Тараса Шевченко, улица Сечевых стрельцов, проспект Степана Бандеры, улица Елены Телиги, проспект Победы и другие.

Сильно затруднен въезд в Киев по Житомирскому шоссе.

Пробки в Киеве 10 февраля / google.com/maps

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, с 3:00 10 февраля ограничили движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской и Черниговской областей. На въездах в Киев ГосЧС развернула 8 пунктов обогрева. К слову, с начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 420 транспортных средств (из них 15 карет СМП и 10 автобусов).

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

10 февраля в столице будет облачно с прояснениями. Синоптик прогнозирует, что днем будет идти снег. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с. Температура днем - от 3 до 5 градусов мороза.

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