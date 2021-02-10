Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение

Коммунальщики расчищают снег на улицах города, но их быстро засыпает снова / kyivcity.gov.ua

Уже третий день подряд погода в Киеве оставляет желать лучшего - город засыпает снегом. Вместе со снегопадом в столицу пришел сильный втер и мороз.

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Отмечается, что движение транспорта сейчас осуществляется без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города.

Как известно, снегопад в Киеве продолжается более двух суток - выпало 30 сантиметров снега. Коммунальщики расчищают снег на улицах города, но их быстро засыпает снова. На дорогах города образовался транспортный коллапс.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

10 февраля в столице будет облачно с прояснениями. Синоптик прогнозирует, что днем будет идти снег. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с. Температура днем - от 3 до 5 градусов мороза

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