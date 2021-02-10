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Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение

10 февраля 2021, 08:37

Движение транспорта в столице сейчас осуществляется без соблюдения графика движения.

погода, Киев, снег
Коммунальщики расчищают снег на улицах города, но их быстро засыпает снова / kyivcity.gov.ua

Уже третий день подряд погода в Киеве оставляет желать лучшего - город засыпает снегом. Вместе со снегопадом в столицу пришел сильный втер и мороз.

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Отмечается, что движение транспорта сейчас осуществляется без соблюдения графика движения.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Также приостановлено движение автобусов №64. На место направлена ответственная служба города.

Как известно, снегопад в Киеве продолжается более двух суток - выпало 30 сантиметров снега. Коммунальщики расчищают снег на улицах города, но их быстро засыпает снова. На дорогах города образовался транспортный коллапс.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

10 февраля в столице будет облачно с прояснениями. Синоптик прогнозирует, что днем будет идти снег. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с. Температура днем - от 3 до 5 градусов мороза

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Ряд регионов Украины продолжают атаковать снегопады. По состоянию утро среды, 10 января, снег идет в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях.
  • В Закарпатской области сегодня утром небольшой дождь. Спасатели и синоптики предупредили, что 10 февраля в Украине сохранятся сложные погодные условия.
  • Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже на этой неделе осадки ослабнут и прекратятся – зато серьезно усилятся морозы.
  • Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупреждал, что для зимы 2020-2021 годов будет характерным резкое изменение погодных условий.

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