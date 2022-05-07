Киев защитят новыми системами ПВО - Кличко

Киевлянам пообещали защиту новыми системами ПВО / fdlx.com

Киев могут защитить более современными системами противовоздушной обороны, заявил мэр города Виталий Кличко.

"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелов". – подчеркнул он в интервью Радио НВ.

Мэр Киева напомнил о необходимости соблюдать требования и спускаться в бомбоубежища при воздушной тревоге.

"Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство", - добавил Кличко.

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Напомним, ранее Кличко заявил о том, что угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.

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