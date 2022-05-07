Киев защитят новыми системами ПВО - Кличко

Мэр Киева анонсировал дополнительную противовоздушную оборону натовского стандарта.
Киев могут защитить более современными системами противовоздушной обороны, заявил мэр города Виталий Кличко.
"К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелов". – подчеркнул он в интервью Радио НВ.
Мэр Киева напомнил о необходимости соблюдать требования и спускаться в бомбоубежища при воздушной тревоге.
"Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство", - добавил Кличко.
Читайте также"Железный щит" для Украины: в Словакии показали переброску комплексов С-300
Напомним, ранее Кличко заявил о том, что угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.
Читайте еще:
- Пряталась в коридоре, на нее упали стены: подробности гибели журналистки от удара ракетой по Киеву
- Известная украинская певица показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по Киеву
- Ад под Киевом: орки насиловали 15-летнюю девочку на глазах умирающей матери