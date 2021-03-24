Кличко рассказал о важном решении по остановке транспорта в Киеве

В Киеве на время локдауна могут остановить транспорт / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в общественном транспорте Киева могут ввести спецпропуска, если ситуация с COVID-19 в столице дойдет до критической черты.

По его словам, речь идет о том, если количество тяжелобольных в сутки будет быстро увеличиваться.

"Закрывать транспорт пока не планируем, но если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем ограничивать движение транспорта. Критический предел - когда количество тяжелобольных в сутки будет увеличиваться кратно и мы не сможем обеспечить медицинской помощью каждого из них", - заявил Кличко, передает Украина 24.

Кличко отметил, что столичные власти делают все, чтобы не дойти до критической черты.

"Если места (в больницах - ред.) будут заполнены, то будет коллапс. Официально 74% заполненность больниц (сейчас - ред.), Мы увеличиваем количество коек и делаем все, чтобы не дойти до критической отметки", - добавил он.

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При этом Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", — сказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко передает Интерфакс-Украина.

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