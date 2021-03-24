Кличко рассказал о важном решении по остановке транспорта в Киеве

Мэр Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в общественном транспорте Киева могут ввести спецпропуска, если ситуация с COVID-19 в столице дойдет до критической черты.
По его словам, речь идет о том, если количество тяжелобольных в сутки будет быстро увеличиваться.
"Закрывать транспорт пока не планируем, но если ситуация будет ухудшаться и дойдет до критической черты, я не исключаю, что мы будем ограничивать движение транспорта. Критический предел - когда количество тяжелобольных в сутки будет увеличиваться кратно и мы не сможем обеспечить медицинской помощью каждого из них", - заявил Кличко, передает Украина 24.
Кличко отметил, что столичные власти делают все, чтобы не дойти до критической черты.
"Если места (в больницах - ред.) будут заполнены, то будет коллапс. Официально 74% заполненность больниц (сейчас - ред.), Мы увеличиваем количество коек и делаем все, чтобы не дойти до критической отметки", - добавил он.
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При этом Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.
"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", — сказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко передает Интерфакс-Украина.
Локдаун в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
- При этом общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.