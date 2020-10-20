Климатолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы

В Украине исчезают реки / УНИАН

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в связи с изменением климата, термического режима и влажности в Украине мелеют реки, в них исчезает рыба.

"Рост температуры в холодный период приводит к изменению структуры осадков: они выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. Как следствие - устойчивый снежный покров не образуется. А наши реки имеют преимущественно снеговое питание. Итак, если снега нет, река не получает достаточно воды, и та влага, что есть, испаряется при высоких температурах. В результате этого года пересохли не только маленькие реки, но и большие", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам эксперта, этим летом во многих регионах, когда температура воздуха достигала 30-35 градусов, осадков не бывало в течение 60-70 дней подряд. В результате влагу недополучили верхние грунтовые водоносные слои, соответственно, реки недополучили дополнительной подземной влаги, а также не смогли подкрепиться за счет снежного покрова.

"К тому же, не просто уменьшается объем воды в реках, но и повышается и температура воды. А это приводит к уменьшению в ней кислорода, а как результат - гибели рыбы и цветения водорослей. Кроме того, увеличиваются расходы на очистку воды, чтобы она стала питьевой", - подчеркнула она.

Климатолог добавила, что необходимо хранить воду, которую имеем, потому что она становится все большим дефицитом. Важно стараться сохранить водный режим и экосистемы прибрежных регионов. Этому способствует увеличение зеленых насаждений, благодаря которым влага меньше испаряется, не стекает, просачивается в нижние грунтовые горизонты и пополняет реки.

Читайте такжеКлиматолог предрекла Украине катастрофу с водой"Так, например, Китай за последние десятилетия интенсивно "строит" зеленую стену - высаживает 100-километровую полосу лесов, которая должна остановить продвижение пустыни на юг. И китайцам удалось достичь значительных успехов в этом направлении. Такую же зеленую зону высаживают и на африканском континенте, чтобы сохранить саванну", - акцентировала она.

Аналитик напомнила, что истощается запас артезианских вод. Эту проблему мы не можем решить за счет бурения более глубоких скважин.

"Пример - Крым. Там пытаются бурить скважины, чтобы получить воду для своих нужд. Но это лишь приведет к засолению почв и потери той воды, которая сейчас еще есть. В результате катастрофа с водой в Крыму только усилится", - подытожила Балабух.