Оккупантов РФ пугают заградотрядами: домой можно вернуться раненым или в гробу

Пленный оккупант РФ / Скриншот

Участвующие в агрессии против Украины оккупанты РФ могут вернуться домой только ранеными, либо убитыми.

Об этом руководство войск РФ заявляет своим подчиненным, рассказал один из пленных россиян, допрос которого публикует СБУ.

Вырваться из войны в Украине другим способом захватчики могут только попав в плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть договор, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, то все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", – рассказывают они СБУ.

Ранее вооруженные силы Украины сбили российского летчика, направлявшегося бомбить Харьков. Выяснилось, что все его родственники проживают в Запорожье. Украинским военным удалось сбить весь экипаж.

Читайте такжеПоследнее большое наступление: армия РФ выдыхается, у ВСУ преимущество - NYT

Читайте также: