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Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19

6 ноября 2020, 13:43

Эффективность "карантина выходного дня" выглядит сомнительной, считает Алла Мироненко.

коронавирус, врачи
Эксперт оценила стремительное распространение коронавируса в Украине / Reuters

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко прокомментировала вероятность ужесточения карантина в Украине.

Как пишет она в материале на Главреде, дополнительные ограничения и ужесточение карантина в сложившейся в Украине эпидемической ситуации вряд ли помогут.

Она считает, что эффективность "карантина выходного дня", который сейчас украинская власть подумывает ввести, выглядит сомнительной.

"Среди прочего "карантин выходного дня" предусматривает ограничение работы магазинов, супермаркетов и т.д. К примеру, Турция проходила через подобный опыт, и ничего хорошего из этого не вышло: подобные ограничения, наоборот, создали у населения ажиотаж, когда все ринулись в магазины, создали столпотворение, толкотню и давку, гребли все подряд. Выходит, что так только хуже. К тому же, ограничение работы магазинов, а если еще и заберут выходные, создаст дополнительные проблемы для работающего населения – ему что, бросить работу и в течение рабочего дня отправиться делать закупки?

Кроме того, пошли слухи о том, что в Украине подумывают ввести даже комендантский час. Однако эпидемический процесс в нашей стране уже на такой стадии, когда даже такая мера вряд ли поможет", - добавила она.

Гораздо важнее, чтобы украинцы наконец начали выполнять те правила, которые уже существуют, а прежде всего – соблюдали масочный режим, считает Мироненко.

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Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тыс. 721 новый случай COVID-19. Среди этих новых инфицированных 304 ребенка и 468 медиков.
  • За последние сутки госпитализированы 1517 человек, умер 201 человек, выздоровели 10762 человека.
  • Проведено тестирований за сутки - 80 082 (в том числе методом ПЦР - 50506, методом ИФА - 29576).
  • За все время в Украине коронавирусом заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, умерли 8 125.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), в Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
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