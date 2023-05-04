Кондиционер в интерьере: эстетические варианты расположения

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Кондиционер

Бытовой кондиционер — вещь заметная. В отличие от мелкой техники, у него солидные габариты. В зависимости от места монтажа, он может как испортить интерьер, так и подчеркнуть его достоинства. Можно попробовать замаскировать корпус с помощью игры цветов, декоративной отделки или специальной ниши. Существует множество креативных идей для помещений различной площади с любой планировкой пространства.

Важно помнить, что даже хорошо скрытое климатическое устройство может привлекать к себе внимание громкой работой. Мощный шум характерен для моделей с обычными компрессорами. Тихо работают кондиционеры инверторные — современные и энергоэффективные.

Сделать внутренний блок домашней сплит-системы органичным дополнением общей интерьерной картинки не так уж и сложно.

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Цветные эксперименты

Светлые цвета считаются универсальными. Они характерны для многих стилей дизайна интерьера, поэтому и популярны. Среди их преимуществ не только нейтральность. Они визуально увеличивают площадь помещения, создают атмосферу уюта.

Белоснежный кондиционер на такой же стене — беспроигрышное решение. Корпус сливается с фоном. Если на фронтальной панели нет заметных индикаторов или крупных логотипов, глазу не за что зацепиться.

Полная противоположность — черный и его оттенки (графитовый, угольный, оникс). Такой девайс невозможно замаскировать в комнате со светлым оформлением. Зато можно сыграть на контрасте: расположить неподалеку от кондиционера черные полочки, статуэтки, свечи. Получится оригинальная целостная композиция.

Красный — решение для тех, кто не боится выделяться. С мебелью и декором в тон — смело и со вкусом.

Это интересно: почти любой кондиционер можно перекрасить. Главное — наносить краску осторожно, чтобы она не попала внутрь и не навредила рабочим механизмам. Лучше доверить эту задачу профессионалам, они знают, как предварительно защитить блок.

Дизайнерская модель

Устройства из мейнстримных линеек от известных брендов похожи между собой. Полная противоположность — экстраординарные дизайнерские разработки, которые в большинстве случаев выпускаются ограниченным "тиражом". Их особенности имеют свои отличительные черты:

нестандартные формфакторы и габариты;

наличие принтов на корпусах;

дополнительные декоративные функции (например, возможность вывода картинки на фронтальную панель — как у LG ARTCOOL Gallery).

Благодаря интересному оформлению, такие климатические агрегаты не нужно прятать от посторонних глаз или как-то обыгрывать.

Установка за фальш-панелью

Для встраиваемой техники часто обустраивают ниши с углублением или специальную мебель. Для сплит-систем такой вариант монтажа не совсем подходит, поскольку приводит к ограничению движения воздуха. Вместо закрытого шкафа или углубления в стене можно использовать фальш-панель или декоративный экран.

Преимущество способа заключается в том, что вентиляционные отверстия остаются открытыми, благодаря чему минимизируется риск перегрева.

Монтаж над дверью

Установка кондиционера над межкомнатной дверью — хитрость для перфекционистов. С одной стороны, не нужно выдумывать сложные конструкции, с другой — блок не попадает в поле зрения и почти не влияет на формирование общего впечатления от интерьера. Заметить его реально лишь при выходе из комнаты, да и то — если смотреть вверх.

Чтобы не пришлось играть в "Тетрис" и очень долго искать подходящее место для системы кондиционирования, целесообразно присмотреться к кассетным и канальным моделям из премиального ценового сегмента.