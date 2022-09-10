"Конец недоимперии": Данилов признался, на какой цели могут остановиться ВСУ

Сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.
Украинские военнослужащие остановятся там, где закончатся их интересы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Голосу Америки.
"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - написал он.
По его словам, сейчас задача Украины состоит в том, чтобы отнять у России даже желание думать, что она может нападать на соседние страны.
Наступление ВСУ
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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