В Минобороны предупредили о недостоверной информации об успехах ВСУ

В Минобороны призвали не распространять фейки / коллаж фото - Минобороны, ВСУ

В Минобороны предупредили о множестве недостоверной информации об успехах ВСУ, которая сейчас активно распространяется в сети.

"К сожалению, сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности", - говорится в заявлении замминистра обороны Анны Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что часть населенных пунктов о которых вспоминают в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают и те города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

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Для примера, Маляр взяла Балаклею и пояснила, что окончательный контроль был установлен только сегодня, 10 сентября, когда провели все необходимые мероприятия и подняли флаг - о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ. Все остальные населенные пункты правоохранителям и военным надо зачистить и провести стабилизационные мероприятия.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - добавила Маляр.

В Минобороны порекомендовали читать следующие источники органов власти военной вертикали:

Верховный главнокомандующий (Офис президента);

Министр обороны (Министерство обороны);

Главнокомандующий (ВСУ, Генштаб).

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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