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"Перегруппировка" и "отвлекающие маневры": в РФ опозорились оправданием бегства с Харьковщины

10 сентября 2022, 17:52

В Минобороны РФ заявили о решении "перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма".

российское оккупанты, база оккупантов
Российское оккупанты спешно покидают Харьковскую область

В Минобороны РФ заявили о том, что паническое бегство оккупантов с территории Харьковской области якобы организовано для достижения целей "спецоперации".

Было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.

С этой целью, якобы в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой "ДНР".

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"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - заявили в Минобороны РФ.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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Минобороны РФ Харьковская область война России и Украины
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