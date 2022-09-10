"Перегруппировка" и "отвлекающие маневры": в РФ опозорились оправданием бегства с Харьковщины

В Минобороны РФ заявили о решении "перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма".
В Минобороны РФ заявили о том, что паническое бегство оккупантов с территории Харьковской области якобы организовано для достижения целей "спецоперации".
Было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.
С этой целью, якобы в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой "ДНР".
"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - заявили в Минобороны РФ.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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