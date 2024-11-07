Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште

Юрий Берендий
7 ноября 2024, 17:14обновлено 7 ноября, 17:48
900
Президент Украины в рамках саммита Европейского политического сообщества раскрыл детали разговора с Трампом и раскритиковал "друзей" Путина в Европе.
Конец войны и
Саммит Европейского политического сообщества - главные заявления Зеленского / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

  • Европе нужна сильная Америка
  • Вместо призывов к уступкам Путину нужна концепция "мир благодаря силе"
  • Объятия с Путиным не помогут Украине противостоять российской агрессии

Сегодня, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины прибыл в Венгрию.

Главред собрал основе заявления из выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште

видео дня

Зеленский о переговорах с Трампом

Президент Украины в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества напомнил, что вчера, 6 ноября провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Это был продуктивный разговор, хороший разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке, по моему мнению. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять", - отметил он.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

О вступлении КНДР в войну против Украины

Зеленский отметил, что с момента последней встречи с Дональдом Трампом состоялась значительная эскалация в войне России против Украины.

"Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский об "объятиях с Путиным"

Глава государства выразил благодарность странам-союзникам Украины за всю поддержку, которую они оказали и подчеркнул важность военной помощи для противостояния агрессивным планам Москвы.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - отметил он.

Об уступках Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии состоялись многочисленные обсуждения о возможности пойти на уступки Путину. Некоторые европейские лидеры даже активно призывали Украину к таким шагам.

"Это неприемлемо для Украины и неприемлемо для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого. Но концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова", - сказал он.

Зеленский отметил, что никакие уступки или проявления слабости не принесут справедливого мира, ведь он доступен только сильным. Единство и сила Европы являются ключевыми для достижения мира, и они не могут быть заменены уступками.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. Конечно что нет. Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала - контроля над Украиной, а затем - над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", - отметил президент Украины.

О формуле мира и справедливом мире для Украины

Зеленский подчеркнул, что удалось создать четкую дипломатическую систему, которая способна подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство присутствующих стран активно вовлечены в эту работу для результативной дипломатии. На специализированных конференциях уже обсужден каждый аспект Формулы мира: ядерная и продовольственная безопасность, энергетика, возвращение пленных, депортированных лиц и детей в Украину, а также полное соблюдение международного права и другие вопросы.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

"Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что война идет на украинской земле, и это имеет значение. Украина искренне благодарна за поддержку партнеров и открыта к любым конструктивным идеям для справедливого мира. Однако именно Украина должна определять, что следует включить в повестку дня для завершения этой войны.

"Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - сказал президент.

Об арестованных российских активах

Зеленский поблагодарил каждого лидера, который поддерживает право Украины использовать средства из российских активов для обороны против агрессии. Он отметил, что российское государство не ценит ни людей, ни моральных принципов, ценя только деньги. Поэтому для него будет важным уроком, когда эти активы начнут работать в пользу Украины.

"Откровенно говоря, это украинские деньги. Именно в Украине российские войска разрушили сотни городов и сел. Миллионы наших людей потеряли свои дома. Для этого нужны средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать", - подчеркнул он.

О санкциях против России

Президент также подчеркнул, что Россия продолжает получать значительный доход от продажи нефти, что позволяет ей вести войну. Кроме того, она все еще обходит санкции и закупает компоненты для дронов и ракет в разных странах.

"Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин это делает? Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе", - резюмировал президент Украины Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

18:15Политика
Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

17:35Украина
Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

17:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Последние новости

18:39

Байден обратился к американцам с заявлением

18:22

Очень редкое явление: почему мы почти не видим птенцов голубей - ответ удивляет

18:15

Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

17:57

"Все ожидают": у Зеленского ответили, согласится ли Трамп на условия Путина

17:35

Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:30

Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

17:28

Ударит мороз -3 градуса: какие области Украины накроют осадки

17:14

Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште

17:04

"Были профессиональные отношения с его женой": Евгений Филатов рассказал о дружбе с Синельниковым

Реклама
17:02

"Я откопал ребенка первым": массированный обстрел Запорожья - уничтожены дома и онкобольницаФото

16:58

Кейт Миддлтон вернулась к одному из своих хобби

16:53

Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

16:41

22-летний популярный певец ушел от невесты через полгода после рождения ребенка

16:30

Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

16:29

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

16:21

Девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней: зачем она так делает

16:03

Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

15:44

"Застанет врасплох": Туск спрогнозировал действия Трампа относительно войны в Украине

15:43

4 знака зодиака, которые могут пожениться до конца 2024 года

15:40

Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

Реклама
15:40

Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии

15:15

Как правильно обрезать малиновое дерево в ноябре: летом будет отличный урожайВидео

15:12

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

15:07

Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный "плюс" от Трампа

15:03

Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

15:00

Передумал: Лорак сухо ответила на вопрос о свадьбе

14:52

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

14:39

Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

14:37

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:35

Где спрятался крокодил: только самый умный найдет хищника за 7 секунд

14:19

Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина

14:17

"Сделаю, чтобы вас не было": Анна из группы Алиби рассказала про угрозы Цекало

14:09

Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков - росСМИ

14:07

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

14:04

Искусство лени: как безделье становится трендом и делает вас продуктивным

14:00

5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

13:12

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезноВидео

13:12

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

12:57

Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

12:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 ноября (обновляется)

Реклама
12:53

Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

12:51

Гороскоп на завтра 8 ноября: Водолеям - успех во всем, Ракам - важное сообщение

12:38

Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

12:34

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в ВенгриюВидео

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взяткеФото

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять