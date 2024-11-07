Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште

Президент Украины в рамках саммита Европейского политического сообщества раскрыл детали разговора с Трампом и раскритиковал "друзей" Путина в Европе.

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Саммит Европейского политического сообщества - главные заявления Зеленского / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

Европе нужна сильная Америка

Вместо призывов к уступкам Путину нужна концепция "мир благодаря силе"

Объятия с Путиным не помогут Украине противостоять российской агрессии

Сегодня, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины прибыл в Венгрию.

Главред собрал основе заявления из выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште

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Зеленский о переговорах с Трампом

Президент Украины в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества напомнил, что вчера, 6 ноября провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Это был продуктивный разговор, хороший разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке, по моему мнению. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять", - отметил он.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

О вступлении КНДР в войну против Украины

Зеленский отметил, что с момента последней встречи с Дональдом Трампом состоялась значительная эскалация в войне России против Украины.

"Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский об "объятиях с Путиным"

Глава государства выразил благодарность странам-союзникам Украины за всю поддержку, которую они оказали и подчеркнул важность военной помощи для противостояния агрессивным планам Москвы.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - отметил он.

Об уступках Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии состоялись многочисленные обсуждения о возможности пойти на уступки Путину. Некоторые европейские лидеры даже активно призывали Украину к таким шагам.

"Это неприемлемо для Украины и неприемлемо для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого. Но концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова", - сказал он.

Зеленский отметил, что никакие уступки или проявления слабости не принесут справедливого мира, ведь он доступен только сильным. Единство и сила Европы являются ключевыми для достижения мира, и они не могут быть заменены уступками.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. Конечно что нет. Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала - контроля над Украиной, а затем - над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", - отметил президент Украины.

О формуле мира и справедливом мире для Украины

Зеленский подчеркнул, что удалось создать четкую дипломатическую систему, которая способна подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство присутствующих стран активно вовлечены в эту работу для результативной дипломатии. На специализированных конференциях уже обсужден каждый аспект Формулы мира: ядерная и продовольственная безопасность, энергетика, возвращение пленных, депортированных лиц и детей в Украину, а также полное соблюдение международного права и другие вопросы.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

"Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что война идет на украинской земле, и это имеет значение. Украина искренне благодарна за поддержку партнеров и открыта к любым конструктивным идеям для справедливого мира. Однако именно Украина должна определять, что следует включить в повестку дня для завершения этой войны.

"Счет за эту войну надо выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои фальшивые претензии всем вокруг - от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все большей и большей добычи", - сказал президент.

Об арестованных российских активах

Зеленский поблагодарил каждого лидера, который поддерживает право Украины использовать средства из российских активов для обороны против агрессии. Он отметил, что российское государство не ценит ни людей, ни моральных принципов, ценя только деньги. Поэтому для него будет важным уроком, когда эти активы начнут работать в пользу Украины.

"Откровенно говоря, это украинские деньги. Именно в Украине российские войска разрушили сотни городов и сел. Миллионы наших людей потеряли свои дома. Для этого нужны средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать", - подчеркнул он.

О санкциях против России

Президент также подчеркнул, что Россия продолжает получать значительный доход от продажи нефти, что позволяет ей вести войну. Кроме того, она все еще обходит санкции и закупает компоненты для дронов и ракет в разных странах.

"Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин это делает? Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе", - резюмировал президент Украины Владимир Зеленский.

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