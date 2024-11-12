Контрнаступление провалилось: РФ понесла рекордные потери на одном из направлений

РФ начала контрнаступление на Курщине, однако, в ходе боев понесла значительные потери и не смогла изменить ситуацию на фронте, указывает эксперт.

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Контрнаступление РФ на одном из направлений провалилось / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Контрнаступление РФ на Курщине захлебнулось

Российская 810 бригада морской пехоты понесла колоссальные потери

Кардинального перелома на линии фронта пока нет

Очередное контрнаступление российских войск на позиции украинских подразделений в Курской области фактически потерпело неудачу. Украинские силы сейчас контролируют около 700 кв. км территории в этом регионе. Об этом в эфире телеканала FREEДOM сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Снегирев также отметил, что во время боев в районе населенного пункта Погребки 810-я бригада морской пехоты РФ понесла рекордные потери как в живой силе, так и в технике.

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"Только во время одной из так называемых "банзай-атак" было уничтожено 14 боевых машин противника. Это помимо колоссальных потерь в личном составе", - указывает аналитик.

Он сообщил, что 810-я бригада морской пехоты, одно из самых боеспособных подразделений РФ, была передислоцирована с Покровского направления (Донецкая обл.) в Курскую область. На этом направлении зафиксировали около шести неудачных для оккупантов "банзай-атак".

Также он упомянул об ожесточенных боях в районе Малой Локни, но подчеркнул, что благодаря привлечению оперативных резервов Вооруженных сил Украины удалось стабилизировать ситуацию.

Снегирев отметил, что присутствие военных из КНДР, которые составляют примерно 11-12 тысяч человек в составе около 50-тысячной российской группировки, не изменило положения в пользу противника.

"Кардинального перелома ситуации на линии боевого соприкосновения на данный момент нет. Еще раз подчеркну: все попытки контратаковать позиции Вооруженных сил Украины и в районе Малой Локни, и в районе Плехово, и в районе населенного пункта Погребки были успешно нейтрализованы действиями Вооруженных сил Украины", - отметил аналитик.

Он добавил, что из-за отсутствия боевой координации северокорейских солдат с российскими подразделениями, эффективное использование этих военных пока остается под сомнением.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска собрали группировку численностью 50 тысяч на Курском направлении, в которую, в частности, входят северокорейские подразделения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников, которые отмечают, что РФ готовится к наступлению для возвращения контроля над территорией в Курской области.

Командир взвода 95-й десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов заявил о значительных потер ях российских подразделений на этом направлении, которые в десять раз превышают потери украинских военных.

Российская армия возобновила наступление в Курской области еще 7 ноября, что осложнило положение для ВСУ, сообщают аналитики DeepState. По их информации, активность оккупантов сохранилась вблизи населенных пунктов Погребки, Зеленый Путь и Дарьин. Уменьшение атак наблюдается только в районе Суджи.

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