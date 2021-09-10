Контрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

Украина будет готова к отражению угроз, связанных с учениями Запад-2021, - Залужный / Штаб ООС

Россия и Беларусь проводят плановые военные учения Запад-2021, в ходе которых проводится наращивание войск вдоль государственной границы Украины. Киев отслеживает ситуацию и готовится к адекватной реакции. Провокации ожидаются на всех направлениях, но в первую очередь в районе проведения ООС на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что в связи с учениями Запад-2021 у границ Украины происходит концентрация войск. Украинская армия следит за ситуацией и готовится к реакции в случае провокаций.

"Российская Федерация и Республика Беларусь проводят плановое мероприятие, о котором они открыто заявляли, и в соответствии с их замыслом проведения учений произошло определенное наращивание непосредственно батальонно-тактических групп вдоль всей государственной границы, а также и на территории Беларуси. Все они отслеживаются нами и мы соответственно готовимся на это адекватно реагировать", - отметил главнокомандующий ВСУ.Читайте такжеНовая боевая атака на Украину и контрудар ВСУ: Арестович объявил о военных сценариях России

Он также рассказал о том, что ожидаются провокации, причем "везде, и прежде всего, в районе проведения Операции объединенных сил". Ситуация связана с тем, что противник будет пытаться всеми способами продемонстрировать свое влияние на ситуацию. Украина, в свою очередь, будет готова к отражению угроз.

"Противник использует любой повод, любое средство для того, чтобы показать свое влияние. Поэтому мы ожидаем везде и будем готовы к реагированию, где это только возможно", - добавил Залужный и уточнил, что охрана государственных границ уже усилена.

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Кроме того, Залужный заявил о попытках дискредитации украинских учений Объединенные усилия-2021, которые пройдут с 22 по 30 сентября в качестве ответной меры на маневры Запад-2021. Однако подготовка продолжается и украинское государство рассчитывает, что военные маневры пройдут на качественном уровне.

"Распространяются фейки, манипулируются разнообразные информации, в том числе, что касается и неготовности военных и заболеваемости COVID-19. Я вас уверяю, что мы это все понимаем, работаем не только мы, но и другие заинтересованные органы исполнительной власти нашего государства, и пытаемся с этим бороться", - подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе объявили об усилении охраны участков границ с республикой Беларусь. Проводится круглосуточное патрулирование границы с применением авиации, катеров и специальных подразделений. Украина опасается провокаций и правонарушений.

Военные учения Запад-2021 у границ Украины

Военные маневры России и Беларуси Запад-2021 начались в четверг, 10 сентября. Участники мероприятия планируют задействовать до 200 человек личного состава, приблизительно 80 единиц самолетов и танков, а также 760 единиц боевой техники. Маневры называют крупнейшими в Европе за 40 лет. Они продлятся до 16 сентября.

За два дня до начала учений стало известно, что на военный аэродром Барановичи в Беларуси были переброшены истребители Су-30СМ, которые задействуют во время создания учебно-боевого центра совместной подготовки войск ВВС и боевых подразделений ПВО России и белорусского государств. Аэродром расположен в 430 километрах от Киева.

Украина в контексте войны с Россией и сложных политических отношений с Беларусью рассматривает учения Запад-2021 как потенциальную угрозу национальной безопасности страны.