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В Украине молчат о ситуации с COVID-19: врач назвал опасные города и дал неутешительный прогноз

В ряде городов страны ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией неконтролируема.

27 июня 2020, 16:11
коронавирус
Врач ожидает ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине / Reuters

Украинцы заблуждаются, когда считают, что ситуация с COVID-19 в стране не является критической. На самом деле такая позиция не соответствуют действительности, а в ряде городов – во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно и Харькове – ситуация неконтролируема. Аналогичный сценарий ожидается в других регионах страны.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин в комментарии изданию Апостроф.

По его словам, в Харькове областная инфекционная больница практически полностью переполнена пациентами, у которых диагностировали COVID-19. Аналогичная ситуация в инфекционном отделении 13-й городской больницы.

Как утверждает Александрин, более-менее стабильной ситуация остается в Полтаве, где координация в рамках противодействия коронавирусной инфекции остается на оптимальном уровне. Однако в ряде других городов эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, а повторение подобного сценария грозит и другим украинским регионам.Читайте такжеУкраинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИ

"Неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины", - добавил он, подчеркнув, что власти замалчивают реальную ситуацию с COVID-19 в стране.

Ранее эпидемиолог Александрин заявил, что власти фактически провалили работу по обеспечению инфекционной безопасности во время карантина и предрек Украине международную изоляцию.

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