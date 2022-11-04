"Котел в чистом виде": эксперт объяснил причину снятия флага с Херсонской ОГА

Херсон больше не представляет для россиян военного интереса, потому они будут уходить из города - Роман Свитан / Коллаж Главред, t.me/​SobolevskyiYurii

Россияне на правом берегу Херсона перегруппировываются и могут готовить ловушки для ВСУ, из-за которых украинские войска рискуют потерять много людей. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя причину снятия российских флагов с Херсонской ОГА и с части блокпостов.

"Россияне в Херсоне перегруппировываются. У них есть один процент, чтобы бросить эту группировку в сторону Вознесенска и "Приднестровской республики", и девяносто девять - чтобы уйти. Потому, все-таки сейчас они будут сворачиваться и переправляться на левый берег. Но при уходе оккупанты могут оставить очень много "сюрпризов" в виде подрыва, заминированных территорий и групп замаскированных военных - многие из них могут быть переодеты в "гражданку", - считает Свитан.

И добавляет, что оставшиеся бойцы, вероятнее всего, будут из "чмобиков".

По словам Романа Свитана, для России правый берег представлял военный интерес только в одном виде - как плацдарм для дальнейшего продвижения на Одессу и так называемую ПМР.

"Правый берег для россиян - это просто "котел" в чистом виде. Особенно после того, как ВСУ начали доставать дальнобойной артиллерией до мостов. Потому, с военной точки зрения, для них правильный ход - либо выполнить бросок в сторону "ПМР" (но успеха тут - 1%, потому как при движении они будут разбиты нашей авиацией), либо уйти на левый берег. Третий вариант - погибнуть на правом берегу. Но я не думаю, что российское военное руководство до такой степени не дорожит своими войсками. Тем более, теми, кто был на правом берегу - боевыми частями, которые воюют уже как минимум полгода", - отметил Свитан.

Как сообщал Главред, по данным Politico, украинские военные оттесняют российских оккупантов на юге. Россия сталкивается со значительными проблемами на фронте и критически малым количеством боеприпасов. Из-за всего этого РФ уже подготовилась к выводу своих войск из Херсона.

Кроме того, руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин убежден, что солдаты и офицеры ВСУ смогут отбить Херсон от русских оккупантов, поскольку всегда работают эффективно и методично.

"Я, определенно, верю, что у них [ВCУ - Главред] есть все возможности для этого. И самое главное, украинцы верят, что у них есть возможность это сделать", – заявил министр.

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