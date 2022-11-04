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"Котел в чистом виде": эксперт объяснил причину снятия флага с Херсонской ОГА

4 ноября 2022, 12:30

Оккупанты будут сворачиваться и переправляться на левый берег Херсона. Но при уходе они могут оставить очень много "сюрпризов" для ВСУ, считает Роман Свитан.

Херсон, Роман Свитан
Херсон больше не представляет для россиян военного интереса, потому они будут уходить из города - Роман Свитан / Коллаж Главред, t.me/​SobolevskyiYurii

Россияне на правом берегу Херсона перегруппировываются и могут готовить ловушки для ВСУ, из-за которых украинские войска рискуют потерять много людей. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя причину снятия российских флагов с Херсонской ОГА и с части блокпостов.
"Россияне в Херсоне перегруппировываются. У них есть один процент, чтобы бросить эту группировку в сторону Вознесенска и "Приднестровской республики", и девяносто девять - чтобы уйти. Потому, все-таки сейчас они будут сворачиваться и переправляться на левый берег. Но при уходе оккупанты могут оставить очень много "сюрпризов" в виде подрыва, заминированных территорий и групп замаскированных военных - многие из них могут быть переодеты в "гражданку", - считает Свитан.

И добавляет, что оставшиеся бойцы, вероятнее всего, будут из "чмобиков".

По словам Романа Свитана, для России правый берег представлял военный интерес только в одном виде - как плацдарм для дальнейшего продвижения на Одессу и так называемую ПМР.

"Правый берег для россиян - это просто "котел" в чистом виде. Особенно после того, как ВСУ начали доставать дальнобойной артиллерией до мостов. Потому, с военной точки зрения, для них правильный ход - либо выполнить бросок в сторону "ПМР" (но успеха тут - 1%, потому как при движении они будут разбиты нашей авиацией), либо уйти на левый берег. Третий вариант - погибнуть на правом берегу. Но я не думаю, что российское военное руководство до такой степени не дорожит своими войсками. Тем более, теми, кто был на правом берегу - боевыми частями, которые воюют уже как минимум полгода", - отметил Свитан.

Как сообщал Главред, по данным Politico, украинские военные оттесняют российских оккупантов на юге. Россия сталкивается со значительными проблемами на фронте и критически малым количеством боеприпасов. Из-за всего этого РФ уже подготовилась к выводу своих войск из Херсона.

Кроме того, руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин убежден, что солдаты и офицеры ВСУ смогут отбить Херсон от русских оккупантов, поскольку всегда работают эффективно и методично.

"Я, определенно, верю, что у них [ВCУ - Главред] есть все возможности для этого. И самое главное, украинцы верят, что у них есть возможность это сделать", – заявил министр.

Оккупанты сняли флаг в Херсоне - новости:

война в Украине новости Херсона Роман Свитан
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