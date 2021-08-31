Ковидоармагеддон: в Ивано-Франковске реанимации забиты больными COVID-19, а дороги - скорыми

Машины скорой помощи / Reuters

В Ивано-Франковске отделения реанимации переполнены людьми, которые больны коронавирусом, а по городу выстраиваются очереди из машин скорой помощи с новыми заболевшими. Об этом сообщает портал "Сегодня".

"У нас все занято, мест в интенсивной терапии нет. Решаем, куда больного госпитализировать. В реанимации одиннадцать человек, а рассчитана она на десять коек. У всех COVID-19, кислородозависимые", – заявила и. о. заведующего реанимационным отделением Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Светлана Цыганюк.

Как сообщают журналисты, в конце прошлой недели в приемное отделение этой инфекционной больницы выстраивались очереди из скорых. А все новогоспитализированные не проходили через вакцинацию от COVID-19.

"Девять скорых в течение получаса приехали в нашу больницу. Половина из пациентов сейчас в реанимации. Неделю назад у нас было 14 больных, а сейчас 65. За пять дней. Это рост", – отметил и. о. гендиректора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

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Напомним, ранее, в марте 2021 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что в городе за деньги жителей прививали вакциной от коронавируса производства компании Pfizer.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что это Pfizer. Не понимаю, почему в государстве до сих пор ее нет", - заявил чиновник.