Крым получится освободить только силой оружия: эксперт объяснил, почему

Крым получится освободить только силой оружия - эксперт Петр Черник / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Временно оккупированный полуостров Крым у официального Киева не получится вернуть дипломатическим способом. Единственный возможный способ возврата полуострова ‒ силой оружия. Об этом в комментарии каналу "Эспрессо" заявил известный военный эксперт Петр Черник

"Война - путь обмана. Хочу напомнить о блестящей Харьковской операции, которую провели Вооруженные Силы Украины. Операцию, которую на самом деле, мало кто смог спрогнозировать и увидеть. Поэтому, где произойдет настоящая концентрация удара и сосредоточение сил и средств угадать невозможно", ‒ говорит он.

Черник также особо отметил ‒ не стоит уповать на силу дипломатов в вопросе возвращения Крыма. прокомментировал вопрос деоккупации Крыма Украиной.

"Главной стратегической целью для Украины является освобождение всех временно оккупированных территорий. И я не верю в никакие дипломатические договоренности по Крыму, как таковые. Вообще есть очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают. Дипломаты являются лишь посредниками между центрами силы и теми людьми, которые на самом деле принимают решения. Крым может быть освобожден только военным путем", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

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