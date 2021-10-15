"Ловят нарушителей": в "краснозонном" Херсоне запустили "антиковидные" патрули

В "краснозонном Херсоне запустили "антиковидные" патрули/ УНИАН

На территории Херсонской области с пятницы, 15 октября, вступили в силу ограничения "красной" зоны из-за опасности распространения коронавируса СOVID-19. А в областном центре уже работает дюжина противоковидных патрулей. Об этом заявил и.о. заместителя мэра Херсона Роман Головня.

"Мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", ‒ говорит чиновник.

По словам Головни, в Херсоне сейчас опорные больницы, предназначенные для борьбы с коронавирусом, заполнены более чем на 95%, и людей приходится госпитализировать в больницы, которые находятся рядом с Херсоном (в Белозерскую районную больницу, в частности).

К слову, в "красной" зоне, в которой теперь находится Херсонская область, запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий ‒ но данные ограничения не работают, если все посетители и персонал вакцинированы от коронавируса COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 624 жителей страны. В том числе заболели 1177 детей и 170 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 947 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 4 591 человек.

До того Министерство здравоохранения Украины опубликовало новые правила пассажирских перевозок, которые будут действовать на период карантина при транспортном сообщении между регионами.