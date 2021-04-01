Ляшко назвал метод, который спасет Украину от третьей волны COVID-19

По мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко сегодняшний уровень охвата вакцинации и количество вакцин не дает никакой гарантии в победе над COVID-19.
Коронавирус в Украине продолжает бить антирекорды по смертности ‒ и кампания по вакцинации не помогает. Есть лишь один способ обуздать ее. Об этом в комментарии порталу ТСН заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам чиновника, ключевым методом является соблюдение противоэпидемиологических норм и правил.
"К сожалению, уровень охвата и количество вакцин, которые доступны, не позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть эту волну возрастания количества случаев за счет иммунопрофилактики, поэтому мы должны сегодня четко придерживаться норм и правил, которые прописаны в постановлении правительства. Это позволит нам удержать медицинскую систему охраны здоровья", - сказал Ляшко.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:
- COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 1 апреля был зафиксирован 421 летальных случаев. Поставлены еще 17 569 диагнозов.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без жесточайшего локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.