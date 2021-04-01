Ляшко назвал метод, который спасет Украину от третьей волны COVID-19

Виктор Ляшко / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает бить антирекорды по смертности ‒ и кампания по вакцинации не помогает. Есть лишь один способ обуздать ее. Об этом в комментарии порталу ТСН заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, ключевым методом является соблюдение противоэпидемиологических норм и правил.

"К сожалению, уровень охвата и количество вакцин, которые доступны, не позволяет нам говорить, что мы можем преодолеть эту волну возрастания количества случаев за счет иммунопрофилактики, поэтому мы должны сегодня четко придерживаться норм и правил, которые прописаны в постановлении правительства. Это позволит нам удержать медицинскую систему охраны здоровья", - сказал Ляшко.

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