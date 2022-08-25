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Любовь победит зло: боец ВСУ ворвался в прямой эфир и позвал известную украинскую телеведущую замуж

25 августа 2022, 20:43

В течение пяти минут, романтик рассказывал своей девушке о любви.

военный, предложение
Юрий Герун и Марина Питиляк / скриншот

Украинский военный Юрий Герун в прямом эфире одного из львовских телеканалов признался журналистке Марине Питиляк, которая вела праздничную программу, в любви.

Как передает Первый Западный, предложение руки и сердца боец сделал в День Независимости Украины,

"Сегодня меня обстреляла диверсионно-разведывательная группа амуров и попала мне прямо в сердце", – начал герой.

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В течение пяти минут, украшая свою речь прекрасными эпитетами, романтик рассказывал своей девушке о любви. Она ответила "Да!".

"100 ДА! И верю, что скоро будет и 100 цомчиков! Особый мой Юрий Герун, как всегда, особенно трепетно, небанально и так любяще. Тройной мой праздник – День независимости, День зависимости от твоей безграничной любви, и День рождения моей ТРК Первый Западный. Какие времена, таковы и признания. Впрочем, ни семь воздушных тревог, ни зло не способны сломать нашу светлую любовь. Мечтаю о твоем победном возвращении. И об объятиях вживую. Верю в тебя и в нас. И счастлива, что когда-то нас познакомил Бог", - написала журналистка и ведущая в Facebook.

Стоит отметить, что до военной службы Юрий Герун также работал журналистом на разных львовских телеканалах.

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