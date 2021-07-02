Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей

Девушки "воспитывали" животное ногами/Скриншот

Ужасное зрелище прямо посреди дня заметили харьковчане. Две девушки, по видимому владелецы пони, били жиывотное ногами.

В Сети появилось видео издевательств над пони. Telegram-канал Труха опубликовал соответствующие кадры 30 июня.

Отмечается, что пони используют как аттракцион – на нем катают людей за деньги. При этом, девушки пнули ногами животное прямо во время "работы". пытаясь усмирить животное бьют его.

Запись была сделана на проспекте Свободы. Двумя ударами в живот хозяева все-таки заставили пони идти ровно.

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Стоит отметить, что пользователи возмутились увиденным, однако были и такие, которые одобрили "меры воспитания".

Напомним, в Херсонской области в городе Скадовске владельцы лошади перекрасили ее в зебру, а после этого вывели на пляж, чтобы "шокировать" отдыхающих. На лошади катали детей по берегу моря. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра.

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