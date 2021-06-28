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"Это кошмар": в Скадовске лошадь превратили в зебру и катали на ней отдыхающих

28 июня 2021, 18:36
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Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра.

В Скадовске лошадь разрисовали в зебру

В Херсонской области в городе Скадовске владельцы лошади перекрасили ее в зебру, а после этого вывели на пляж, чтобы "шокировать" отдыхающих. Однако, пользователи Сети стали яро возмущаться таким способом заработка, пишет Telegram-канал "Ху*вый Херсон".

На опубликованных фото видно, что на лошади катают детей по берегу моря. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра.

В комментариях пользователи пишут, что хозяева лошади издеваются над животным: "Пускай на своих горбах катают людей", "Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", "Это кошмар... как и обезьянки и пони".

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Ранее Главред писал о том, что в Запорожской области на популярном курорте в Кирилловке отдыхающие жалуются на опасную кольчатую сколопендру. Это насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию.

Укусы сколопендры очень болезненные. После них может появиться сильная головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

Ядовитые сколопендры были распространены на юге Европы, в Африке и Южной Америке. Всего есть больше 600 видов ядовитых многоножек. В Украине они появились из-за повышения температуры воздуха. Сколопендра размером 10-15 сантиметров, может достигать 20-30 сантиметров. Она быстро бегает и легко проникает в любые щели.

новости Херсона курорт Скадовск Херсонская область
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