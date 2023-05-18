УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

Анастасия Заремба
18 мая 2023, 17:24 обновлено 18 мая, 17:24
91
Россия не способна проводить подробную разведку на территории Украины, потому руководствуются старыми данными, говорит Виктор Кевлюк.
ракетный удар, центры принятия решений
России не так просто устроить ракетный удар по "центрам принятия решений", - Виктор Кевлюк / Коллаж УНИАН, ГСЧС

Обстрелы страной-агрессором Россией так называемых центров принятия решений в Украине на практике не так уж и просто устроить. Как рассказал в интервью Главреду полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, сначала эти "центры" РФ еще предстоит найти.

"Достать "Центр принятия решений" не так уж и просто, потому что сначала его еще надо найти. Россияне этого сделать не способны, ведь возможности космической разведки РФ над территорией Украины слабоваты, если вообще имеются. Поэтому наблюдать за нами из космоса они не сильно способны, как и обнаружить системы ПВО, районы сосредоточения войск. Поэтому и их возможности для прицельных ударов таких объектов достаточно малы", - объяснил Виктор Кевлюк.

По мнению эксперта, российские военные, вероятно, руководствуются еще советскими списками дислокации и той информацией, которую получают через свою бывшую и действующую агентуру на территории Украины.

видео дня

"Они пытаются наносить удары по тем объектам, но преимущественно не попадают. Агентурная разведка, конечно, прилежна, но она не способна предоставлять точных координат, необходимых для прицельных ударов. Потому что не будут люди бродить по улицам с измерительным прибором и делать вид горводоканал, а координаты по гугл-картам - это уже не прицельная стрельба", - отметил Кевлюк.

В то же время, Украина, по словам эксперта, реагирует на возможные атаки наперед.

Кто такой Виктор Кевлюк

Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

"То, что способно двигаться, давно уже переместилось в мало кому известном направлении. Есть стационарные объекты, которые переместить крайне сложно, и они прикрываются средствами ПВО, запасы соответствующим образом рассредоточиваются. Поэтому говорить о том, что удары противника наносят серьезный ущерб и влияют на способность Вооруженных сил к ведению оборонительных или наступательных действий, не приходится, потому что эти убытки минимальны. Так что мечта противника попасть во что-то, где хранятся запасы от западных партнеров, тоже невыполнима", - отметил Кевлюк.

Как сообщал Главред, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев продолжает оставаться маниакальной целью российского диктатора Владимира Путина. Под угрозой ракетной атаки могут находиться символические места Киева.

"Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", – заявил Данилов.

Также бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге предупредил о том, что, вероятно, страна-агрессор будет готовить новые массированные удары по столице Украины.

Ракетный удар по Украине - новости:

война в Украине ракетный удар Виктор Кевлюк
Реклама

Главное за день

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:24 Украина
ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

16:55 Украина
Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пекло

Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пекло

16:43 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

18:00

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

17:46

"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

17:43

Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикамВидео

17:30

​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

17:24

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:20

Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

17:10

София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

16:58

Червинский планировал получить $500 тысяч за угон российского самолета - расследование СМИВидео

16:58

"Возраст, стресс, работа вредная": в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у ЛукашенкоВидео

Реклама
16:55

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потериВидео

16:45

Ксения Мишина извинилась перед украинцами за том, что выложила в Сеть видео работы ПВО в Киеве

16:43

Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пеклоВидео

16:20

Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речиВидео

16:13

Арестована... заочно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

16:12

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – СвитанВидео

16:07

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

15:56

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в БахмутеВидео

15:38

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть людиВидео

15:25

Попадут в водоворот любви: 3 знака зодиака, которые встретят свою половину в июне

15:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

Реклама
15:11

Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

15:01

"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против негоФото

14:26

Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

14:21

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

14:19

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

14:17

Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

12:56

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

12:48

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУРВидео

12:25

Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation

12:25

Гороскоп на завтра 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

12:21

Russia goodbye: Данилко признался, почему не поменял слова своего хита на Евровидении-2023

12:01

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского по Европе "шапито"

12:00

Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор КевлюкЭксклюзив

11:51

ВСУ "насыпают" оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый

11:35

"Путин в отчаянии раскрывает карты": РФ начала применять свое самое лучшее оружие – аналитикВидео

Реклама
11:29

Кто мать детей Киркорова: что известно о женщине из Украины, родившей наследников путинисту

11:28

Появились первые в истории полноразмерные фото Титаника со дна океана: как он выглядит сейчас

11:12

Врачебные комиссии при военкоматах будут работать иначе: что поменяла Верховная Рада

11:08

Путин запретил чиновникам увольняться, пока идет война - разведка Британии

11:07

"Гореть Вовке в аду вечно": СМИ рассказали о разладе между Путиным и патриархом Кириллом

10:49

Как легко и эффективно удалить мочевой камень в унитазе: нужно всего 3 ингридиента

10:43

Стало известно, где жила Пугачева по приезду в Москву

10:38

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

10:36

США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе - New York Times

10:24

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять