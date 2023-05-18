Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

Россия не способна проводить подробную разведку на территории Украины, потому руководствуются старыми данными, говорит Виктор Кевлюк.

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России не так просто устроить ракетный удар по "центрам принятия решений", - Виктор Кевлюк / Коллаж УНИАН, ГСЧС

Обстрелы страной-агрессором Россией так называемых центров принятия решений в Украине на практике не так уж и просто устроить. Как рассказал в интервью Главреду полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, сначала эти "центры" РФ еще предстоит найти.

"Достать "Центр принятия решений" не так уж и просто, потому что сначала его еще надо найти. Россияне этого сделать не способны, ведь возможности космической разведки РФ над территорией Украины слабоваты, если вообще имеются. Поэтому наблюдать за нами из космоса они не сильно способны, как и обнаружить системы ПВО, районы сосредоточения войск. Поэтому и их возможности для прицельных ударов таких объектов достаточно малы", - объяснил Виктор Кевлюк.

По мнению эксперта, российские военные, вероятно, руководствуются еще советскими списками дислокации и той информацией, которую получают через свою бывшую и действующую агентуру на территории Украины.

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"Они пытаются наносить удары по тем объектам, но преимущественно не попадают. Агентурная разведка, конечно, прилежна, но она не способна предоставлять точных координат, необходимых для прицельных ударов. Потому что не будут люди бродить по улицам с измерительным прибором и делать вид горводоканал, а координаты по гугл-картам - это уже не прицельная стрельба", - отметил Кевлюк.

В то же время, Украина, по словам эксперта, реагирует на возможные атаки наперед.

Кто такой Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

"То, что способно двигаться, давно уже переместилось в мало кому известном направлении. Есть стационарные объекты, которые переместить крайне сложно, и они прикрываются средствами ПВО, запасы соответствующим образом рассредоточиваются. Поэтому говорить о том, что удары противника наносят серьезный ущерб и влияют на способность Вооруженных сил к ведению оборонительных или наступательных действий, не приходится, потому что эти убытки минимальны. Так что мечта противника попасть во что-то, где хранятся запасы от западных партнеров, тоже невыполнима", - отметил Кевлюк.

Как сообщал Главред, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев продолжает оставаться маниакальной целью российского диктатора Владимира Путина. Под угрозой ракетной атаки могут находиться символические места Киева.

"Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", – заявил Данилов.

Также бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге предупредил о том, что, вероятно, страна-агрессор будет готовить новые массированные удары по столице Украины.

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