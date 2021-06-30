Медицинский комитет дал Раде рекомендацию голосовать за легализацию каннабиса / УНИАН

Комитет украинского парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом 30 июня написал на своем Telegram-канале председатель комитета Михаил Радуцкий.

Нардеп написал, что за последний год в Раде было зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов на эту тему. А профильный комитет разработал и зарегистрировал в парламенте компромиссный проект закона № 5596, который поддержали 82 народных депутата из разных фракций.

Документом предлагается разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

Также законопроект обязывает создать систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее:

деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли возможна только после получения соответствующей лицензии;

создается специальный уполномоченный орган по контролю за оборотом этого растения;

продажа препаратов на основе каннабиса разрешается исключительно по механизму Е-рецепта;

вводится двойной контроль со стороны МВД и Минздрава за полным "жизненным циклом" - от производства и транспортировки препаратов до мест продажи до употребления их пациентами.

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Напомним, ранее, в октябре 2020 года, в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.

9 апреля 2021 года был частично узаконен медицинский каннабис. Теперь в Украине можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол.