Меньше мяса и фруктов: эксперт пояснил, почему украинцы стали больше есть хлеба и гречки

Украинцы больше стали тратить денег на хлеб и гречку / Фото pixabay.com

Больше всего денег украинцы тратят на картофель и макароны, в то же время, они стали гораздо меньше покупать мяса, овощей и фруктов, сообщил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире Громадського радіо.

По информации эксперта, исследование проводилось путем анализа статистики расходов банковских карт ПриватБанка.

Оказалось, в июле нынешнего года украинцы больше тратили денег на лекарства, электронику, рестораны и топливо.

Больше всего из своих доходов - 49% люди тратят на продукты питания. До начала войны это было 42%.

"Сейчас у нас подскочили цены на продовольствие и добавилась инфляция в 21%. Это повлекло за собой дополнительные расходы", - говорит Олег Пендзин.

Среднеевропейская семья тратит на продукты от 12 до 18% своих доходов.

"У нас изменилась структура потребления. Чем беднее население, тем оно больше тратит на хлеб и картошку. Мы меньше начали есть мяса", - добавил эксперт.

По словам специалиста, в год норма составляет 90 кг на человека. До войны мы потребляли 68 кг, а сейчас - 62 кг. Также стали меньше есть фруктов. А хлеба и картошки наоборот - больше.

"Среди мяса мы выбираем курятину - 56%, тогда как европейцы едят лишь 20% курятины, предпочитая говядину", - говорит Олег Пендзин.

Выросли расходы и на медикаменты. Это связано с ростом курса доллара к гривне, а также с большим количеством заказов лекарств на фронт.

Цены на продукты в Украине

Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Также Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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