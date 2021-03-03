Мэр Николаева пригрозил отказникам от вакцинации лечением за свой счет

Николаевский градоначальник Александр Сенкевич утверждает - в сутки лечение одного пациента с COVID-19 стоит от пяти до десяти тысяч гривен.
В Николаеве градоначальник Александр Сенкевич заявил ‒ горожане, которые будут отказываться от вакцинации индийским препаратом CoviShield против коронавируса, будут лечиться в медучреждениях за свой счет. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Сенкевича, в Николаеве уже получили прививки CoviShield 160 медработников, которые работают с людьми, больными коронавирусом. Градоначальник заверил горожан, что побочных эффектов ни у кого из вакцинированных не обнаружили и сейчас в Николаеве готовятся ко второму этапу вакцинации.
"Вакцина сертифицирована, безопасна. Некоторые пишут, что не хотят вакцинироваться. Сегодня те люди, которые попадают в больницу с коронавирусом, получают бесплатное лечение. Те, кто будет отказываться от вакцины, если заболеют коронавирусом, то будут лечиться не за счет НСЗУ [Национальная служба здоровья ‒ Главред], как сейчас, а за собственный счет. Это около 5-10 тысяч гривень в сутки. Поэтому готовьтесь", — сказал Сенкевич.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.